Ancona Laukzemis ha firmato Mister Gadda ha il nuovo portiere

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo una lunga e a tratti estenuante attesa, l’ha finalmente il suo: dopo aver completato gli ultimi passaggi burocratici, il Catania ha formalizzato l’ingaggio didall’Imolese e il conseguente passaggio in prestito ai dorici. Anche gli ultimi intoppi burocratici sono stati sistemati e prestoabbraccerà il suonumero uno: che non sarà ovviamente disponibile per la trasferta di Coppa Italia di Senigallia. Come già scritto ieri, con l’ingaggio dell’estremo difensore baltico, il mercato dell’può dirsi concluso: all’ottanta per cento infatti, la rosa è bella che completata, infatti eventuali nuovi innesti verranno presi in considerazione solo se si dovessero presentare occasioni vantaggiose. Una di queste è rappresentata dal ventunenne attaccante del Trapani Diego Zuppel, che però la società non è intenzionata a lasciarlo partire.