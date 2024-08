Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)DEL 30 AGOSTOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI AL KM 45+500 CI SONO CODE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCONE; FINO A DOMANI 31 AGOSTO SONO PREVISTE CANCELNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA,-SAN PIETRO E-OSTIENSE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral