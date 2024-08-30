Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 15:30 (Di venerdì 30 agosto 2024) Viabilità DEL 30 AGOSTO 2024 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI AL KM 45+500 CI SONO CODE TRA MONTEROSI E SUTRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO A SEGUITO DI UN ALLAGAMENTO DEI BINARI AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO: PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLazioNE; FINO A DOMANI 31 AGOSTO SONO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 12:30 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO FINO AL 31 AGOSTO ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 20 AGOSTO 2024 ORE 07. CON RIPERCUSSIONI SUI TRENI REGIONALI DA MATTEO ROSSI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 MATTEO ROSSI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL M,OMENTO REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE COMPRESE LE MAGGIORI AUTOSTRADE AL VIA OGGI I LAVORI SULLA VIA OLIMPICA CHE PER OPERAZIONI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI CHIUSI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE 16 DI DOMANI 31 AGOSTO. romadailynews
- SAvona, lunedì via ai lavori di ampliamento dell'autoporto sulla A10 - ... Autorità dei Sistemi Portuali e Regione Liguria. Si tratta di un'area di 24mila metri quadrati, ... Insieme all'intervento verrà riqualificata la viabilità interna e saranno realizzati una nuova rete di ... 104news
- Vola la filiera della bici, 400 addetti in provincia di Treviso - Nella regione, come sanno gli appassionati, hanno sede tre notissimi marchi di bici da strada, ... o quanto meno con percorsi indirizzati su viabilità minore, poco trafficata, ma ben segnalata; con ... trevisotoday
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