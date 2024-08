Tra sbicchierate di piacere e piattini goduriosi la metropoli catalana stimola nuovi desideri

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Se sei uno di quei viaggiatori a cui piace trovare nelle tue mete punti di riferimento che fungano da nido e trampolino elastico allo stesso tempo, luoghi in cui poterti sentire a tuo agio mantenendo la curiosità viva e incontrare persone con interessi comuni, sei nel posto giusto. Casa Bonay, il punto di partenza e arrivo di questa esperienza, ti invoglia a restare e tornare, annullando il bisogno di sovra-zione econtinui, permettendoti invece di riflettere. Perché anche un viaggio va metabolizzato, e spesso nella vita quotidiana non abbiamo il tempo per farlo. Casa Bonay (ph. StefaniaZanetti e Matteo Bellomo)Ci eravamo lasciati nel tardo pomeriggio, dopo qualche seduta di shopping etico e vari caffè.