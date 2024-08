Taurasi film Festival a La prima buona azione di Mazzacane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa la nona edizione del prestigioso “Fest”, il concorso di cortometraggi organizzato dall’Associculturale “um”, con il patrocinio dell’Amministrcomunale. Nel suggestivo e antico chiostro del municipio, il presidente dell’associna Alberico Cardia ha consegnato i premi previsti per le varie categorie cinematografiche, così come indicato dalla giuria di esperti che ha visionato i corti in gara, i quali avevano ricevuto le nomination per la serata finale del 24 agosto. Il “no d’Oro”, ossia il premio per la migliore opera della nona rassegna, è andato al cortometraggio “La” di Paolo Fulvio. È la storia di Dario, un famoso e intransigente critico d’arte.