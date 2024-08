Sociale | volontari al servizio dei cittadini per far conoscere Rete social e tecnologia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pisa, 30 agosto 2024 – Aiutare iad accrescere le loro competenze digitali e le conoscenze dellae un suo uso consapevole. È quanto potranno fare i giovani che sceglieranno di partecipare alcivile digitale in una delle coop aderenti a Confcooperative Toscana. A Pisa c'è un posto disponibile, al Gruppo Paim (Officine Garibaldi). Le domande dovranno essere presentate entro il 26 settembre alle 14. Il 22 luglio scorso è stato pubblicato il Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilCivile Universale per la selezione deida impiegare in progetti dicivile digitale. L’obiettivo è l’accompagnamento e il supporto delle comunità nella trasformazione digitale 4.