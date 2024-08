Serie A oggi le partite dal 30 agosto al 1 settembre 2024 terza giornata | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tornain campo laA con ledelladella stagione/2025. Si parte con due anticipi del venerdì sera per concludere domenica. Vediamo insiemevedere ledellaA, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la-2025 Dopo due turni di campionato, in testa alla classifica diA c’è la Juventus a punteggio pieno (6 punti). Delle dirette avversarie, l’Inter è a quattro punti mentre tutte le altre sono più dietro. Ora nel terzo turno di campionato sono in programma già diversi big match: Inter-Atalanta, Lazio-Milan e Juventus-Roma. In attesa di conoscere chi saranno i nuovi colpi di mercato, il Napoli dopo Neres ha regalato ai suoi tifosi Lukaku e spera così di recuperare lo svantaggio dai bianconeri.