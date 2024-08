Selvaggia Lucarelli condannata diffamato Foti | quanto deve pagare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Guilty”, direbbero in una serie tv crime americana, ma, visto che siamo in Italia, diremo semplicemente cheè statodal Tribunale Civile di Torino a risarcire un danno di 16mila euro per diffamazione. Aveva scritto un post contro lo psicoterapeuta Claudioche, secondo l'Agi che riporta le parole della Giudice Raffaella Bosco, lo avevano associato “alla tragica e terribile vicenda giudiziaria di un caso di abuso sessuale su un minore nella provincia di Cagliari. Cosa che comportò il successivo suicidio di Agnese Usai, indagata per abuso”. È una vicenda che risale al 27 luglio 2019 e, come riporta anche il Corsera,è stato rappresentato e descritto come un "ideatore di un metodo, supponendo l'esistenza di metodo di cui una rete di psicologi, tra cui la psicologa di Cagliari, sarebbero stati seguaci".