Robur un campionato ricco di insidie Avversari di qualità e molto ambiziosi

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si preannuncia un gironeequilibrato quello E di serie D. Lee dirette che si contenderanno, almeno sulla carta, l’unico posto disponibile per la C, sono tante e tutte piuttosto agguerrite. Impossibile non iniziare dal Follonica Gavorrano che lo scorso anno è giunto secondo lottando con la Pianese fino alla penultima giornata. La rosa del dg Vagaggini si è ulteriormente rafforzata e sicuramente i rossoblu daranno del filo da torcere anche quest’anno a chi vorrà vincere. Poi restando in Maremma c’è il Grosseto, terza forza lo scorso anno e autore di una bella rimonta nella seconda parte di stagione coincisa con l’arrivo sulla panchina unionista di mister Malotti, specializzato in risollevare squadre in difficoltà.