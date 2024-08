Rimane sterile per il filler l’appello dell’influencer | Un dolore immenso non poter diventare mamma fate attenzione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 30 agosto 2024)per il: “” Jennifer Pamplona, influencer con 1 milione di follower su Instagram, è rimastadopo un intervento di chirurgia estetica, motivo per cui ha lanciato un appello alle donne. “Ho sempre sognato dimadre, non potrò mai a causa del PMMA” ha rivelato la donna, rimastaa causa di un’iniezione di. L’influencer, infatti, ha rivelato di aver avuto una reazione avversa durante una bioplastica: il materiale che le è stato iniettato si è diffuso nella parte posteriore dei suoi organi riproduttivi. Un incidente che, insieme alle altre operazioni alle quali si è sottoposta la donna, potrebbero aver causato la sua infertilità, riguardo alla quale ha dichiarato: “La sofferenza è immensa e ildi noncreare la vita è qualcosa che non avrei mai immaginato di affrontare”.