Preso col cerino in mano dai Carabinieri Forestali Piromane pontino finisce in manette

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sormentre appicca il fuoco:in arresto per incendio doloso Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, i militari del NucleoForestale di Latina hanno tratto in arresto un cittadino residente a Latina, colto in flagranza di reato mentre appiccava un incendio boschivo nella zona di Strada Macchia Grande, nel Comune di Latina. L’arresto è avvenuto alle ore 15:35, durante un’operazione di polizia giudiziaria che era in corso da diversi giorni. Il reato: incendio boschivo doloso L’uomo è stato sora bordo del suo veicolo mentre lanciava dal finestrino del lato passeggero un ordigno infuocato, che ha subito innescato un incendio nel bosco circostante.