Palacios promesso sposo Una cessione da concludere Le ultime sull’Inter – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tomasfirmerà il suo contratto con l’Inter, nella giornata di oggi 30 agosto, fino al 2029. Al contempo, i nerazzurri mirano aunaprima del termine di questa sessione di calciomercato. UNA CONCLUSIONE – Tomase l’Inter stanno per dirsi sì. Il difensore argentino, dopo aver viaggiato verso l’Italia e atteso il momento della firma per qualche giorno, potrà finalmente suggellare la sua intesa con i nerazzurri per le prossime stagioni. I meneghini lo hanno scelto come braccetto sinistro ideale per poter pensare a una retroguardia di livello top sia per il presente che per il futuro. L’argentino, allo stesso tempo, ha sin dall’inizio esposto la sua volontà di trasferirsi all’Inter. Tutte le altre opzioni, anche di valore internazionale, sono state da lui rifiutate in ragione della sua convinzione di giocare a Milano.