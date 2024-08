Napoli | le ultimissime news di mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024): dalla cessione di Osimhen all’assalto a Gilmour: l’ultimo giorno diNella lotta a due tra Chelsea e Al Ahli per Osimhen, sono gli arabi a essere in netto vantaggio sui Blues. I sauditi, che hanno messo sul piatto 80 milioni di euro trovando l’accordo con il, attendono l’ok definitivo del nigeriano. I londinesi restano ancora alla finestra sperando in un colpo di scena. Il ds Manna è attivo anche in entrata: sono in corso nuovi tentativi per arrivare a Gilmour del Brighton. In alternativa può arrivare Arthur in prestito dalla Juventus. Da definire la cessione di Folorunsho, appetito da Lazio e Fiorentina. In giornata andranno in scena anche le visite mediche di McTominay. OSIMHEN, PRONTE LE VISITE MEDICHE: MAXI-INGAGGIO PER L’EX LILLE Victor Osimhen, salvo colpi di scena, proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita.