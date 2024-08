Mountain bike Mondiali 2024 | Philipsen e Chladonova primeggiano negli junior italiani in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Giornata dedicata alle categorie minori in quel di Andorra aidi: nel primo pomeriggio italiano sono andate in scena prima la prova delleal femminile, poi quella maschile, per la prova olimpica del cross country. Tra le donne Viktoria Chlado?ova, slovacca classe 2006, riesce a dominare con il tempo di 1:01:24. Battute la canadese Rafaelle Carrier e la slovena Maruša Tereza Šerkezi che compongono il podio, nella top-5 anche la statunitense Vida Lopez De San Roman e la norvegese Kamilla Aasebo. In casa Italia buona la performance di Giada Martinoli, ottava e vicinissima alle migliori cinque. Diciassettesima Elisa Ferri. Al maschile si ripete ad un anno di distanza il baby fenomeno danese Albert. Gara dominata, distacchi abissali: alle sue spalle lo spagnolo Hugo Franco Gallego, staccato di quasi 2?, ed il connazionale Nikolaj Hougs.