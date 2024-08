MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Aragon 2024 | cinque spagnoli davanti a tutti 6 Bagnaia e 7 Morbidelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Motomondialeha visto scattare oggi, venerdì 30 agosto, il fine settimana del GP di, con le preche si sono disputate sul circuito del MotorLand ad Alcañiz, in Spagna, valide per la dodicesima tappa del calendario di. Di seguito il quadro complessivo dii tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60?.: Marc Marquez primo in 1’45?801,ai connazionali Aleix Espargarò, secondo a 0?272, Maverick Vinales, terzo a 0?316, Jorge Martin, quarto a 0?578, ed Alex Marquez, quinto a 0?605. In top ten, con conseguente approdo diretto al Q2, due italiani: Francescoè il migliore dei non iberici, sesto a 0?790, ma evita il Q1 anche Franco, settimo a 0?904 dalla vetta.