Mostra Venezia Babygirl Nicole Kidman e la sessualità sottomessa

(Di venerdì 30 agosto 2024)(ITALPRESS) – L’argomento del giorno al Lido è il sesso, nella sua variante specifica della sottomissione Il mondo ha ben altri problemi, si direbbe, ma alla 81del Cinema oggi è di scenacon “” e tutte le attenzioni vanno a lei e al ruolo programmaticamente estremo che ha interpretato in questa opera terza dell’attrice e regista olandese Halijna Reijn, presentata in Concorso. Produzione americana, indipendente ma griffata, il film sta dalle parti delle spinte erotiche di “50 sfumature di grigio”, ma ciò che si rimpiange probabilmente è la mano di un altro olandese, quel Paul Verhoeven col quale Halijna Reijn ha lavorato (in “Black Book”), del quale in questo film subdolamente moralista manca l’autentica e profonda trasgressività.