Modena Vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre ambiziose che hanno ottenuto gli stessi punti e che puntano a vincere per risalire.Vssi giocherà sabato 31 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno raccolto 4 punti in tre partite, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Bisoli deve assolutamente migliorare il suo cammino visto le sue ambizioni di playoff. Analogo discorso per i veneti, anch’essi a quattro punti. L’inizio della squadra di Gorini è stato fin qui in sordina, ma si spera che possa ritornare protagonista nel corso del campionato come sempre successo in tutti questi anni di cadetteria.