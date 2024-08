Lazio Enrico Lotito | Europa League ci attendono sfide affascinanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “È un sorteggio nuovo che ci dà ancora più consapevolezza di affrontare squadre impegnative come Porto e Ajax, due. Noi venendo dalla Champions arriviamo in questa nuova competizione e non vediamo l’ora di giocarla”. Queste le parole rilasciate a Sky Sport da, direttore generale del settore giovanile della, a margine del sorteggio diha poi parlato di Marco Baroni: “Gli abbiamo dato questa possibilità. È alla sua prima grande esperienza europea. Abbiamo fiducia in lui e nella squadra”.: “, ci” SportFace.