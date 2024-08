La Mongolia deve arrestare Putin | l’Ucraina chiede che venga eseguito il mandato di cattura

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non è una provocazione.alladiVladimir. Il presidente russo sarà in visita in quel Paese la prossima settimana. Così il ministero degli Esteri ucraino ha inviato una nota in cui si legge: “La parte ucraina spera che il governo dellasia consapevole del fatto che Vladimirè un criminale di guerra”. E per questo “Invitiamo le autorità mongole a eseguire ildiinternazionale vincolante”, si sottolinea. Il ministero si riferisce ai mandati di arresto spiccati dalla Corte penale internazionale il 17 marzo dello scorso anno nei confronti die di Maria Alekseevna L’vova-Belova, la commissaria presidenziale per i diritti dei bambini in Russia. La, inoltre, è membro proprio della Corte penale internazionale (Cpi).