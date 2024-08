La campagna di Landini | Aboliamo il Jobs Act avanti col referendum

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Pesaro, 30 agosto 2024 - “Negli ultimi 20 anni, i vari Governi che si sono succeduti in questo paese, di centrodestra o centrosinistra, hanno progressivamente aumentato la precarietà attraverso leggi balorde che hanno solo aumentato l’impoverimento del lavoro. È ora di dire basta". Esordisce così Maurizio, segretario generale della Cgil, che ieri sera è stato ospite della Festa dell’Unità del Partito democratico Marche che si tiene a Pesaro. Il sindacalista, intervistato da Agnese Pini, direttrice del QN-La Nazione-Il Giorno-Il Resto del Carlino, è intervenuto sul tema delpromosso dalla Cgil ma anche sulla rappresentanza: "Bisogna rimettere al centro il lavoro e le persone. È libero chi non arriva a fine mese lavorando? Chi muore sul lavoro? - dice -. C’è un rapporto tra il deterioramento del lavoro e le persone che non vanno più a votare.