Judo poche soddisfazioni per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali 2024 Cadetti a Lima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Andata in archivio ladeidi(Perù). Un day-2 in cui erano attesi quattro azzurrini al via: nei -48 kg Rachele Moruzzi, nei -52 kg Alice Bersellini, nei -60 kg e Thomas Palillo e Raffaele Sodano. Nessun rappresentante tricolore presente nei -66 kg.in casa nostrana, visto che la migliore è stata Bersellini, giunta settima. Alice ha iniziato bene il proprio percorso, prevalendo contro la mongola Boldbaatar con un ippon e battendo in maniera del tutto imprevista la principale candidata al successo, la francese Carillon (ippon). Lo stop, purtroppo è arrivato contro la russa Kozlova nei quarti di finale. Nei ripescaggi è stato fatale l’incrocio con l’ungherese Juttner. Moruzzi si è arresa alla russa Sofia Zakharova (waza-ari e waza-aari-awasete-ippon) al primo turno.