Inter il calciomercato si è svolto secondo le aspettative? Un ragionamento

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’vedrà, nella serata di oggi venerdì 30 agosto, svolgersi contemporaneamente la partita di Serie A contro l’Atalanta e il termine della finestra estiva di. In merito a quest’ultima, il piano dei meneghini è sempre stato chiaro. LA FINESTRA – L’sta per concludere la sua sessione estiva dicon l’ingaggio di Tomas Palacios, che sta firmando ora il suo contratto con i nerazzurri fino al 2029. Sul fronte delle cessioni, il club meneghino sta provando a cedere sia Ionut Radu che Joaquin Correa, entrambi non rientranti nei piani della società per questa stagione. La difficoltà di trovare una sistemazione all’argentino si associa a quella riscontrata nel caso del rumeno, con la differenza che per quest’ultimo vi sia ancora la possibilità di cederlo alla Sampdoria.