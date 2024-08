Inter-Atalanta Inzaghi azzarda o riconferma? La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Simoneprepara un nuovo undici, il terzo della stagione, in vista di. Ecco quale potrebbe essere la, tenendo in considerazione azzardi o riconferme. VERSO UNA NUOVA SFIDA – Archiviata un’importante giornata nel palcoscenico europeo, l’torna concentrata sul campionato italiano. All’indomani dell’esito dei sorteggi di Champions League, infatti, la squadra di Simonesi vede impegnata nella terza giornata di Serie A., in programma venerdì 30 agosto alle ore 20.45, sarà l’anticipo che darà il via a un nuovo emozionante weekend. Per l’occasione il mister piacentino avrà finalmente a disposizione tutti i suoi uomini, come mai era successo dall’inizio della nuova stagione.