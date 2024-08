Il Milan ha provato a prendere Rabiot senza successo Rmc Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 30 agosto 2024) Secondo quanto scrivemediaset, ilha riallacciato i contatti con, il nazionale francese ex Juventus. Il tassello mancante è la partenza di Bennacer. Se l’algerino va via, allora può arrivare il francese. Purtroppo però l’affare sembra molto più complicato. Scrivemediaset: “Con Bennacer in procinto di salutare e Jovic alla porta, ilha riallacciato i contatti per Adrien, svincolato dopo l’avventura alla Juventus. I rossoneri fanno sul serio: vogliono piazzare il colpo“. Tuttavia Bennacer non ha molto mercato e, come riporta Rmc, ilsi è ritirato dalla corsa per il francese: “A poche ore dalla fine del mercato, ilsi ritira dalla corsa per arrivare a Adrien. Il club lombardo non ingaggerà il nazionale francese, ancoraclub“.