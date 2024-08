I look di agosto cos’hanno indossato le star?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questoda selfie Francesca Sofia NovelloIlper un selfie allo specchio da poe sui social non può essere certo lasciato al caso e un pizzico di sensualità non guasta mai. Noemi per esempio sceglie un costume Roberto Cavalli con fantasia jungle dalle maniche svolazzanti e un cut-out sui fianchi che esalta la bodyshape. Anche Francesca Sofia Novello mette in risalto le forme, ma nel suo caso si tratta di quelle da futura mamma.