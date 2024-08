Gli italiani leggono poco a confermarlo l’ultima raccolta dati di Eurostat

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gli. Adi, che vede l’Italia al terzultimo posto sui 27 membri dell’Unione europea. Secondo la lista pubblicata il 9 agosto in occasione della ricorrenza, non ufficiale, del Book Lovers Day 2024, per numero di lettori il bel Paese precede solo la Romania (ultima) e Cipro. GliEntrando nel dettaglio, la percentuale diche nei 12 mesi presi in considerazione* hanno letto almeno un libro raggiunge il 35,4%. Appena un paio di punti sopra la penultima posizione occupata da Nicosia (con il 33,1%) e solo una manciata in più rispetto al minimo UE registrato da Bucarest (29,5%). Guardando al quadro generale dell’Unione, se appare lontana la media europea del 52,8%, sono lontanissimi i massimi di Lussemburgo (75,2%), Danimarca (72,1%) ed Estonia (70,7%).