Gli ambientalisti non cedono | Sindaco parliamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Di giorno e di notte, glinon lasciano il bosco di via Curtatone solo. Sugli alberi i giovani di Tanuki e di altri collettivi, all’esterno i promotori della mobilitazione, i volontari del Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, a cui garantiscono sostegno Legambiente, Comitato Salviamo la brughiera e altre associazioni, mentre cresce il numero di gallaratesi e non solo che raggiungono il gazebo per aderire alla mobilitazione. Ieri Giorgio Locarno, volontario di Legambiente Gallarate è arrivato al presidio con un amico, Claudio Costi, milanese ma da quasi trent’anni in Canada. Costi è tornato in Italia da alcune settimane per far visita a parenti ed amici, tra di loro appunto Locarno che l’ha subito coinvolto.