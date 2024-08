È morto annegato Julian Ortega Rodriguez l’attore aveva recitato anche nella serie tv Netflix Elite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cinema in lutto. Èa 41 annispagnolo, che ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione intv cult come “”, dove interpretava il direttore di La Cabaña, e “El Pueblo”, interpretando Pirulínterza e quarta stagione. La notizia è stata resa nota dalla Unión de Actores y Actrices con un comunicato: “Juliánmuore all’età di 41 anni. Riposa in pace. Dalla Unión de Actores y Actrices le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del”. La testata Hola.com ha spiegato la dinamica del decesso: “Èdomenica pomeriggio per annegamento sulla spiaggia di Zahora, nel comune di Barbate (Cadice)“, citando fonti municipali. I paramedici hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti, ma purtroppo i tentativi sono caduti nel vuoto.