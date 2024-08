Alluvione non c’è pace Il centrodestra replica | Destinati 350 milioni a famiglie e imprese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Sono stati 33,7 istanziati per le somme urgenze e per il soccorso alla popolazione, 100per le aziende esportatrici e la filiera, 50 quelli per il recupero della capacità produttiva, 88,5a varie necessità legate alla ricostruzione e 66 per lee le. Infine, di pochi giorni fa, è la notizia di ulteriori 88per la nostra regione dalla Commissione Europea, previsti grazie all’intermediazione del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto". Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d’Italia, snocciola quella che è una delle liste più preziose per far fronte ai danni lasciati dal maltempo della notte tra il 2 e il 3 novembre scorso.