Vede una donna che affoga in provincia di Latina carabiniere fuori servizio si getta in acqua e la salva

(Di giovedì 29 agosto 2024) Eroico intervento sulla spiaggia Il 29 agosto 2024, intorno alle ore 10:30, presso uno stabilimento balneare in Via Flacca, a Fondi, un Appuntato Scelto dei Carabinieri inpresso il Reparto Volo dell’Arma di Pratica di Mare, libero dal, è intervenuto prontamente perre unache stava annegando.taggio tempestivo Mentre si trovava sulla battigia, il militare ha notato lain evidente difficoltà in. Senza esitare, si è tuffato e l’ha portata a riva, dove le ha praticato le necessarie manovre per farle espellere l’ingerita. L’intervento tempestivo delha evitato una tragedia. Trasporto in ospedale e condizioni stabili Il personale del 118, giunto successivamente sul posto, ha trasportato laal Fiorini di Terracina in codice giallo. Fortunatamente, la sua vita non è in pericolo.