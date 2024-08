Sorteggio Champions League ecco le avversarie dell’Inter! C’è il Manchester City

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il(semiautomatico) diha appena dato le ottonella nuova fase campionato.quali squadre affronterà la formazione di Inzaghi nel nuovo torneo, segui QUI la diretta. LE– L’Inter ha appena conosciuto le ottodaldi. Estratta a mano per NUMERO da NOME, la squadra di Simone Inzaghi ha conosciuto gli abbinamenti. Saranno quattro partite in casa e altrettante in trasferta, affrontando le seguenti rivali soltanto una volta. Per passare il turno serve arrivare tra le prime otto (su trentasei) per accedere direttamente agli ottavi, dalla nona alla ventiquattresima posizione si accede agli spareggi.