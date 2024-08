Sinner al secondo step negli Us Open Agassi lo difende sul caso doping | Jannik è pulito e non bara

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024)un passo alla volta. Dopo avere eliminato, perdendo il primo set, l’americano Mc Donald, stasera il numero uno del mondo affronterà un altro statunitense, Alex Michelsen, nelturno degli Us. L’altoatesino deve procedere un passo alla volta nell’ultimo slam della stagione e affrontare anche le conseguenze dello stress per le polemiche del. Per il quale è arrivato un nobile difensore di ufficio: Andrè. Le parole disu“Io gli credo”. Andredalla parte di. La leggenda del tennis americano in campo perre l’azzurro, appena uscito dalche ha rischiato di compromettere la carriera del numero 1 del mondo., positivo in primavera ad uno steroide anabolizzante (Clostebol), ha evitato la squalifica perché ha dimostrato che la positività era legata ad una contaminazione accidentale.