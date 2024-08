Schianto in scooter il calciatore Francesco Palmieri muore a 29 anni Il cordoglio della società

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Purtroppo, un’altra tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti stradali che hanno segnato l’estate. Ieri mattina, in via Ripuaria, tra Qualiano e Varcaturo, il 29enneha perso la vita in un drammatico incidente., che era in sella al suo, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo contro un tir che procedeva nella direzione opposta. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare per salvarlo.Leggi anche: Nancy Dell’Olio ricorda l’amato Eriksson: “Scelgo di ricordare i bei momenti” La notiziasua morte ha sconvolto la comunità locale, in particolare la squadra dei Rangers di Qualiano, nella qualegiocava e di cui era un membro attivo e appassionato.