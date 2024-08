Sanità Consulcesi | Contro aggressioni guida pratica per disinnescare violenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute) - Un'altra estate da incubo per medici e professionisti sanitari: un'escalation disegnalate ai loro danni e riportate nelle cronache più recenti. Le ultime due rivoltedue dottoresse in Puglia: una nel Salento e una nel tarantino; entrambe si sono dimesse per accendere una luce sul tema dell'incolumità dei sanitari durante l'esercizio del proprio lavoro. Professionisti che lavorano spesso anche su doppi turni per supplire alla carenza di personale e rinunciano alle ferie e al riposo, specie nella stagione estiva. La situazione è talmente grave che il presidente dell'Ordine dei Medici (Fnomceo) Filippo Anelli, ha minacciato dimissioni di massa dei medici italiani per protestarele