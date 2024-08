Raddoppio ferroviario Treni fermi per lavori ritornano gli autobus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tutti a bordo. Da lunedì 9 settembre ripartono i bus per studenti tra Paderno d’Adda, Calolziocorte e Bergamo. Sostituiscono idella linea Milano-Carnate-Bergamo che non possono più viaggiare tra Ponte San Pietro e Bergamo per idie di potenziamento della stazione di Bergamo. Per il suono della prima campanella di inizio delle lezioni, da Trenord hanno confermato il collegamento diretto mattutino tra Paderno d’Adda e Bergamo, dal lunedì al sabato, con partenza alle 6,40 e arrivo a destinazione alle 7,45. La partenza da Paderno si trova in corrispondenza della fermata dei bus di linea in via Luigi Gasparotto, mentre il punto di arrivo a Bergamo rimane in via Geremia Bonomelli.