Non serve essere zerbini Meloni è abituata così Donzelli e l' Europa siluro sulla sinistra | Video

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Il capogruppo del Partito popolare è normale che si incontri con chi nel governo tiene i rapporti con l'". Tiene banco il vertice tra Manfred Weber, Giorgiae Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari Ue principale candidato italiano per un ruolo nella nuova Commissione europea guidata per la seconda volta consecutiva da Ursula Von der Leyen. A In Onda, su La7, Luca Telese e Marianna Aprile intervistano Giovanni, esponente di Fratelli d'Italia, che tenta di sminare il campo da ogni polemica pretestuosa. In collegamento c'è però il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. Il quotidiano di via Solferino titolava: "Fitto 3 ore dalla premier. Battaglia finale per ottenere una vicepresidenza esecutiva".