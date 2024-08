Marian Rojas svela i segreti della mente | ecco cosa distingue davvero la tristeza dalla depressione

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 agosto 2024)laCapire se si è semplicetristi o se si è scivolati nellanon è sempre facile, ma è una distinzione cruciale per il nostro benessere mentale. Una nota psichiatra ci aiuta a vedere più chiaro in questo intrico di emozioni. RecenteEstapé, una psichiatra di fama, ha condiviso le sue conoscenze in un podcast, e un frammento è diventato virale su TikTok grazie alla pagina @inspiraciondiaria1996. La dottoressa ha spiegato con semplicità la differenza tra il sentirsi tristi e il vivere una condizione di. La tristezza è un sentimento spontaneo e persino necessario nella nostra vita.Estapé ci ricorda che si tratta di un'emozione che, pur se sgradevole, ha il suo ruolo nel nostro percorso di crescita.