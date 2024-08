Maria recensione | Pablo Larraìn e Angelina Jolie d' arte e d' amore per Maria Callas

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Conchiude la trilogia dedicata a grandi icone del '900.è da Oscar nel ruolo della divina, alla ricerca della "canzone umana" fino all'ultimo respiro. In concorso a Venezia 81. Una voce come quella dinasce probabilmente ogni cento anni. Forse anche di più. Qualcosa di così stupefacente da toccare corde che trascendono il sentimento e l'emotività, per arrivare a qualcosa di più grande, misterioso. Quasi divino. Sono pochissimi gli artisti in grado di fare questo. Laera una di loro. Eppure anche lei ha dovuto lottare tutta la vita con le due parti di se stessa: "la", appunto, la divina, e, ragazza greca povera sfruttata da molti, perfino sua madre. E soprattutto dall'uomo che ha amato: quell'Aristotele Onassis che ha deciso di rubarla non