Maria la recensione | l’aria triste della grande Callas

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le immaginiamo così. Tutte e tre chiuse nella stessa stanza. A parlare, a confidarsi e farsi la stessa domanda: “Chi sono davvero io?”. Le tre donne sono Jackie Kennedy, Diana Spencer e. Tre icone a cui Pablo Larraìn ha dedicato una trilogia spirituale, cercando di immaginare le persone dietro i personaggi. Lo ha fatto senza puntare mai al realismo documentaristico, ma usando il cinema come specchio distorto in cui rievocare lo spirito inquieto delle sue protagoniste. E lo ha fatto sempre indossando i guanti. Con un rispetto e un tatto familiare solo ai grandi autori. Un rispetto che non è mai trasformato in reverenza fine a sé stessa o pura agiografia, perché queste Jackie, Spencer esono film che le mani se le sporcano eccome. Col dolore, col rimpianto, con la sensazione di essere davanti a tre donne infelici, incapace di sentirsi davvero libere.