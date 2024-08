Manovra | Lega ‘ipotesi tagli assegni figli è pura fantasia basta fake news’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “L?ipotesi diagliper iin vista della prossima. Bene ha fatto il Mef a puntualizzare e smentire quanto erroneamente riportato dal quotidiano ?La Repubblica? secondo il quale il nostro governo starebbe lavorando per cambiare l’assegno unico per iintrodotto nel 2021 dall’esecutivo Draghi. Spiace che si faccia cattiva informazione su una misura così importante per gli italiani, che vale circa 20 miliardi e raggiunge oltre sei milioni di famiglie ogni anno.news, siamo al lavoro per il bene dei cittadini”. Così i deputati dellain commissione Finanze Alberto Gusmeroli, responsabile unità Fisco, Alberto Bagnai, responsabile del dipartimento Economia del Partito, Laura Cavandoli e Giulio Centemero capogruppo in Commissione finanze.