La proposta al Comune | Una grande statua di Dalì in piazza della Repubblica E una mostra lunga 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) "? Ecco la mia idea per rilanciare la cultura anconetana e dare lavoro ai cittadini". A parlare, è Maria Antonietta Scarpari, che qualche mese fa ha dato vita a uno dei poli culturali più attrattivi per il capoluogo regionale, acquistando e risistemando gli spazi del Magazzino Muse, in via degli Aranci 1/F, esattamente dietro il Teatro, all’angolo con viaLoggia. Era stato proprio il Carlino a scoprire questa perla nascosta e a darne notizia. "? Sono entusiasta di regalare agli anconetani la mia idea – dice Scarpari – In questo luogo, ci vedo un’immensadi. Sono da tempo in contatto con la ´Universe´, l’organizzazione che gestisce una delle più grandi collezioni private e opere d’arte dell’artista. Il gruppo – commenta lei – realizza eventi in giro per il mondo, in tantissime città e capitali europee.