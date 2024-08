La drammatica estate 2024 tra incendi e incubo Solfatara

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 28 agosto novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Pensavamo di aver già dato, e visto, tutto e pure troppo. Caldo torrido oltre i quaranta gradi che anche di notte ci sembrava di diventare completamente liquidi. Sul finire di un agosto che vogliamo dimenticare pur non riuscendoci facilmente, ecco la vibrante attesa dell’anticiclone sub tropicale africano (si scatenerebbe dall’area settentrionale occupata dal cocente deserto del Sahara). Piogge torrenziali con devastati bombe d’acqua o nuove fiammate di calore pronte a colpirci come inesorabili chiodi solari? Ma perchè l’anticiclone si chiama Caronte, un nome a caso? Negli Usa si danno nomi agli uragani, da noi ai fenomeni atmosferici.