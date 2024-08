Judo Italia di bronzo con Aurora Ferro e Thomas Sassi nella prima giornata dei Mondiali Cadetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)subito protagonista a Lima, in Perù,inaugurale dei Campionati2024 di. La delegazione azzurra ha archiviato due medaglie diconnei -40 kg enei -55 kg, migliorando così in un colpo solo il bottino (un solo podio) conquistato lo scorso giugno in occasione degli Europei di categoria a Sofia., al primo anno da cadetta, ha bissato il terzo posto della rassegna continentale mettendosi al collo un preziosoiridato U18 grazie alle vittorie sulle kazake Sevinch Abdukadyrova (primo turno), Zlata Shvaigert (finalina) e sulla compagna di squadra Rachele Ciavurro (per waza-ari ai quarti), mentre in semifinale ha dovuto cedere il passo per somma di sanzioni alla spagnola Aiora Martin Carriches (poi oro).