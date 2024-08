Il giornale dei balneari contro la bozza di ddl che subordina le gare con indennizzi a nuove proroghe Il governo fa una norma illegittima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Appare difficile da comprendere perché l’attuale esecutivo abbia previsto unanotoriamente. Con la stesura di questadi legge, ilMeloni ha definitivamente tradito le promesse fatte in campagna elettorale”. Naufraga miseramente il tentativo deldi risolvere la grana delle concessioni– con il deferimento alla Corte di giustizia europea che incombe – senza scontentare di nuovo la categoria che a inizio agosto ha scioperato simbolicamente per protestala melina sulla messa a gara. Giovedì la testata di riferimento del settore, Mondobalneare, ha pubblicato i contenuti delladi ddl al centro in questi giorni del negoziato tra Commissione Ue e il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto (peraltro commissario europeo in pectore). E li ha bocciati senza appello.