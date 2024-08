Eco-vandali | è il giorno del giudizio chi danneggia paga

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ultima Generazione va a processo. Con le nuove norme i contestatori che hanno imbrattato monumenti e opere d’arte, oppure causato interruzioni in strade o eventi pubblici, vengono sanzionati. Ribellarsi è più bello, se alla fine sino i danni Applaude la Gioconda, i Girasoli di Van Gogh sono rifioriti, la Primavera del Botticelli ringiovanisce senza quelle mani incollate addosso. Nell’estate del rinascimento artistico invecchia solo Ultima Generazione, quella degli eco-sopraffatti da un problemino che non avevano considerato quando hanno deciso di violare le opere d’arte planetaria: i processi, le condanne, le sanzioni. In molti Paesi d’Europa il reato èsmo.