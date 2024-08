Domori vince il premio innovazione Smau 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)Spa, azienda di cioccolato super premium del Polo del Gusto, è stata insignita del, riconoscimento conferito a imprese, amministrazioni, enti distintisi per l'adozione di soluzioni innovative, collaborando con imprese e startup, esempi virtuosi dinel modello organizzativo, di prodotto o di processo, nella trasformazione digitale o nell'open innovation., che fa parte del Polo del Gusto, ha vinto per un progetto di ottimizzazione dei pagamenti alla filiera, sviluppato con la fintech PlusAdvance. La soluzione nasce dall' esigenza di gestire in modo efficiente i pagamenti ai fornitori di materie prime, settore fortemente colpito dalle recenti fluttuazioni del mercato del cacao.