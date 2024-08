Cortona inaugurato il ponte per l’eremo francescano de Le Celle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – È completamente nuovo ilper la strada che conduce alde «Le» di. L’amministrazione comunale con il sindaco Luciano Meoni hala nuova opera che si trova in corrispondenza del fosso «Le Balze». Presenti al taglio del nastro i rappresentanti comunali, l’assessore al Turismo, Francesco Attesti, le autorità militari, una rappresentanza dei frati del, i tecnici che si sono occupati dei lavori e i cittadini del posto. «Era una promessa ed ecco che è diventata realtà - ha dichiarato il primo cittadino Meoni - quest’opera è strategica per i residenti della zona e per i flussi turistici che raggiungono, in particolare in questo 2024 ma anche nel 2026 quando culmineranno le celebrazioni dedicate al Patrono d’Italia.