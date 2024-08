Conte | De Laurentiis? Non c’è bisogno di parlare le cose sono sul tavolo da tempo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) In conferenza stampa prima di Napoli-Parma chiedono adel presidente De, se lo ha sentito e quale sia il suo rapporto con lui in questo momento. La risposta diè molto precisa e puntale.: «Io mi devo concentrare sul campo e sui giocatori» Con Desi sta sentendo? «Non c’èche mi senta con il presidente. Quello che doveva essere sul tavolo, sta sul tavolo da tanto tempo. Io mi devo concentrare sul campo e sui giocatori». De, mai un mercato così. Mai una delega in bianco come aRomelu Lukaku (31), Scott McTominay (27), David Neres (27), Leonardo Spinazzola (31), Alessandro Buongiorno (25), Rafa Marin (22) e, con tutta probabilità, Billy Gilmour (23) e un esterno destro di centrocampo, che potrebbe essere Ebimbe dell’Eintracht Francoforte (24 a novembre). E soprattutto, Antonio