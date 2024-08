Casa di riposo degli orrori | calci e pugni agli anziani disabili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Benevento, 29 agosto 2024 –e schiaffi: ladiera diventata un incubo per gliospiti. Questo quanto succedeva in unaalbergo di Cerreto Sannita (Benevento), dove erano ospitate anche persone non autosufficienti: per quattro operatori socio sanitari è scattata la misura cautelare personale del divieto di dimora nell’area della struttura. I quattro operatori, tutti residenti in Valle Telesina, sono accusati di maltrattamenti aggravati. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Tenenza della Guardia di Fidanza di Solopaca.