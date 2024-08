Calendario US Open 2024 oggi 29 agosto | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo un’altra lunga giornata diventata notte, gli USsono pronti ad accogliere il loro quarto giorno, che vede al via i secondi turni di tabellone maschile e femminile nella parte alta. Di scena, inoltre, i primi doppi dalle parti di Flushing Meadows. Torna in campo Jannik Sinner, ancora contro un giocatore di casa, quell’Alex Michelsen che ha già affrontato a Cincinnati due settimane fa. Altra sfida da big per Jasmine Paolini: la toscana sfida l’ex numero 1 del mondo (scesa però di livello da un paio di stagioni) Karolina Pliskova, con cui c’è un unico precedente, ma degli Australian2021. Un’altra era, in pratica. In campo maschile si rivedono Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, con i primi due che aprono il, mentre tra le donne ritroviamo Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto.