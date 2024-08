Cagliari parla il fratello dell’anziana nascosta nel freezer | Il figlio che adoravi ti ha trattata così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una storia di dolore e rabbia scuote la comunità di Sarroch, neltano. Andrea Mallus,di Rosanna Pilloni, la donna trovata morta in un congelatore nella sua casa, esprime tutto il suo tormento. “Ilcheti ha chiuso in un congelatore. Se lo avessi saputo lo avrei ammazzato con le mie mani“. Queste le parole cariche di dolore di Andrea, che vive all’estero e da anni non aveva più rapporti con ilSandro né con la madre.Leggi anche:, nasconde per 2 anni il cadavere della madre inper intascare la pensione La macabra scoperta è avvenuta dopo una segnalazione che indicava la scomparsa della 78enne. I Carabinieri, giunti nella casa di Sarroch, hanno trovato il corpo della donna all’interno di un congelatore a pozzetto.